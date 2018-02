Dead Brothers

„The one and only Death Blues Funeral Trash Orchestra“ meldet sich zurück! Tuba, Banjo, Violine, die alte Hopf-Gitarre mit dem für die 1960er Jahre typischen Twang-Sound, Harmonium, Marching-Drum und andere Percussion-Instrumente werden aus dem Grab geholt, wenn sich die „toten Brüder“ mit ihrer neuen Platte auf Konzertreise begeben.

Das Publikum, welches sich aus Dark-Blues-Freaks, Rock’n’Rollern, Punks, Folk- und Welt-Musik-Fans sowie auch noch ganz anderem, schrägem Klientel zusammensetzt, wartet schon seit dem letzten Album „Black Moose“ aus dem Jahr 2014, um sich jetzt mit „Angst“ – welches erneut beim Stammlabel Voodoo Rhythm Records erscheint und von keinem anderen als Bertrand Siffert (THE YOUNG GODS, YELLO) gemixt wurde – auf eine dramatische Reise durch die musikalische Welt des selbsternannten Beerdigungsorchesters zu begeben. „La peur est Partout“: Die Angst ist überall! Wir stehen am Ende der Zeit, die finale Katastrophe steht unmittelbar bevor. Mit dem ersten Ton, dem ersten Rhythmus verfällt man in eine magische Atmosphäre, wie nur diese Formation sie schaffen kann. Denn der Teufel sitzt irgendwie immer mit am Tisch bei diesen swingenden und schwankenden, rumpelnden und rollenden Folk-Noir-Songs, die auf englisch, französisch oder schweizerdeutsch gesungen werden, die manchmal countryesk, teilweise „latino-schnulzig“ oder dann gar „appenzellerisch hopsend“ daherkommen und in denen afrikanischer sowie amerikanischer Blues auf die Melancholie des Balkan treffen, der Rock’n’Roll stets hinter der Tür wartet und ein gehöriger Schuss New-Orleans-Voodoo die bleichen Knochen klappern lässt, dass es nur so eine wahre Freude ist.

