Dead Men`s Poetry

Nach dem großen Erfolg der Erstauflage des Konzerts an Allerheiligen 2016 gibt es eine Neuauflage. Das Konzept bleibt gleich: Viele Sängerinnen und Sänger sind in den letzten Jahren viel zu früh gestorben. Dieses Konzert setzt den 2017 Verstorbenen ein musikalisches Denkmal und hält die Erinnerung an ihr musikalisches Vermächtnis wach.

Die letzten Jahre haben uns viele der ganz großen Musiker genommen. Aber wir wollen an diesem Abend nicht traurig sein, sondern die Lieder, die sie uns vermacht haben, aufleben lassen. Denn die Musik lebt in uns allen weiter.

So viele große Künstler sind auch in diesem Jahr von uns gegangen. Wir zeigen einen Querschnitt aus dem musikalischen Vermächtnis der großen Stimmen der letzten Jahrzehnte. 2017 sind als SängerInnen mit dabei: Carolyne Pirulli, Sascha Krebs, Sascha Kleinophorst und Stephan Ullmann.

Große Capitol Stimmen – große Songs in neuen Arrangements – ein großer Abend!