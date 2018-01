Debus - Lehmler - Maiello

In diesem neuen Trio präsentieren Alexandra Lehmler und Matthias Debus ihre Musik gemeinsam mit dem jungen Pianisten Apollonio Maiello.

Ähnlich wie in ihren anderen Formationen, z.B. dem Alexandra Lehmler Quartett und der Band „Sans Mots“, bewegt sich Alexandra auch in der schlagwerklosen Besetzung zwischen eingängigen Jazz- und World-Music-Grooves und freier Improvisation. Hierzu findet die Landesjazzpreisträgerin 2014 in ihren Mitspielern zwei ideale Partner, ist doch das Wirken von Apollonio Maiello und Matthias Debus immer stark geprägt von Grenzgängen bzw. -überschreitungen. Maiello kommt hier seine schon seit Jugendzeiten stark ausgeprägte Suche nach persönlichem Ausdruck zwischen Klassik, Jazz und Hip-Hop zugute.

Der Spagat zwischen Eingängigkeit und Komplexität gelingt dem Trio auf unnachahmliche Weise. Das perkussive Element bringen die drei Künstler gleichermaßen in die Musik mit ein, da jeder sein Instrument entsprechend zu verwenden weiß.

Man darf sich auf bekannte und neue Werke der Musiker freuen.

Matthias Debus und Alexandra Lehmler waren schon 2015 mit einem Mitmachkonzert für große und kleine Leute zu Gast bei JazzMe in Eberbach. Apollonio Maillo begeisterte 2012 mit seiner Formation Jatzt! als Landessieger Jugend Jazzt Rheinland-Pfalz das Publikum.

Matthias Debus - Kontrabass

Alexandra Lehmler - Saxophone

Apollonio Maiello - Fender-Rhodes E-Piano