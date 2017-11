Zwischen den Jahren, poaah das muss Mal wieder was heißen. Der berüchtigte 27.12. von HOLY21 steht im Hause Schräglage vor der Tür. Weil wir nicht sparen, fahren wir die “Two and a half men” auf. Finde raus, wer halbstark am Mittwoch die Hirschstraße zerlegt. Belvoir zeigt sich wie bekannt von seiner Schokoseite. Frisch aus Milano importiert, wie Gisele Bündchen, schreit er “Jauu i bims der Steve Aoki von der Hirschstraße!”. Im Hirschstraßenswag geht es direkt weiter zum Ostafrikanischen Präsi MESSAGE. Lange ist es nicht her, dass er zum Jägermeister-Schorlierer des Jahres 2017 gekürt wurde. Aller guten Dinge sind 3! Zap Zap Zap, Hotstuff lässt nicht lange auf sich warten! 90’s Kid aka der Backstreet Boy zentriert euch die Hip Hop Classix alias #DECADE in die Fresse!