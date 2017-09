Deep South USA - mit dem Fahrrad von Houston(TX) nach Key West(FL)

Die US-Südstaaten haben ihre eigene Romantik zwischen Jazz, Ol' Man River und „Vom Winde verweht“. Folgen Sie den Schröders, Reiseradler aus Leidenschaft, auf ihrer 3000-km-Radtour zunächst durch Louisiana nach Big Easy New Orleans, wo der Jazz „erfunden“ wurde. Am Weg liegen interessante Plantagenhäuser von vor dem amerikanischen Bürgerkrieg, wir überqueren den Mississippi, machen eine Rundfahrt mit dem letzten noch erhaltenen Paddlewheeler und kommen dann über den Süden Alabamas nach Florida. Dort findet man an der Golfküste die wohl schönsten Strände Nordamerikas, doch dieses Land hat weit mehr zu bieten: Eine Menge interessanter Naturparks etwa, wo es Alligatoren, Manatees und seltene Vogelarten zu bestaunen gibt, dann die Wohn- und Arbeitssitze von Persönlichkeiten wie Thomas A. Edison und Ernest Hemingway. Zum Schluss geht es über den Overseas Highway bis ganz hinunter nach Key West – da sind wir dann schon fast in Cuba.

Viele Hintergrundinformationen und spannende Anekdoten runden diesen Vortrag ab. Im Anschluss geben die Autoren auch gerne noch Tipps, wie man eine solche Reise am besten organisiert – egal ob mit oder ohne Rad.