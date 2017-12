Deeper! Giorgia Angiuli - live

(Stil vor Talent / BPitch – Florenz) * Brendan Haar & Michael Lorimer (Discotronic / Melbourne) * Marius Lehnert (Parquet Recordings / BluFin – Stuttgart) Auch im neuen Jahr gibt’s wieder die geballte Ladung Deeper! – und zwar vom Start weg, da mit Giorgia Angiuli ist eine wahre Powerfrau am Start. Kaum eine weibliche Person hat im Housebereich in den letzten Monaten für solch eine Furore gesorgt wie die talentierte Italienerin. Aus Florenz ging’s hinaus in die weite Welt zu den größten Festivals und in die besten Clubs. Wieso? Musikalisches Genie plus einzigartiges Auftreten plus Einsatz verrückter Instrumente plus weiblicher Charme, geboren ist der neue Shootingstar! Muss man sich reinziehen, Flashfaktor garantiert. Doch Italien reicht uns noch nicht, daher rufen wir noch Australien: Aus dem fernen Melbourne fliegen die beiden Discotronic Collective-Gründer Brendan Haar und Michael Lorimer ein. Die zwei sind langjährige Freunde des Hauses und schon immer gern gesehene Gäste mit viel Musikgespür. Da wird auch noch die eine oder andere Vinyl auf den Plattenteller geknallt. Welcome, mates! Gastgeber Marius Lehnert fehlt noch als letzter Baustein des Programms – wie immer dabei und mit viel Laune für 2018. So kann das sechste Deeper! Jahr getrost eingeläutet werden.