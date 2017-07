Deeper! - Sommerfest

Das ist ein wahrer Sommer – und der soll gefeiert werden! Bei DEEPER! sowieso, denn im August steht wieder das alljährliche Sommerfest an. Gastgeber Marius Lehnert weilt in Südamerika, daher ist diese 54. DEEPER! tatsächlich die allererste, bei der er nicht selbst am Start ist. Auch etwas Besonderes. Dafür gibt’s starken Ersatz: Zum ersten Mal im Kowalski sind Vamos Art. Zusammen mit Marius hat das Stuttgarter Duo einen starken Track für das gleichnamige ‚Electrique Baroque‘ Open Air Ende August produziert. Sicher in dieser Nacht zu hören! Auch sonst gibt es einiges an Top-Veröffentlichungen der beiden, nicht zuletzt ihre melodischen Nummern auf dem legendären Kölner Label Traum Schallplatten. Alexander Maier hingegen ist ein alter Freund der Deeper. Und er geht mit seinen deepen Sets voran, setzt seit Jahren Ausrufezeichen in der Stuttgarter Szene und ist ein stets willkommener DEEPER!-Gast und -Freund. Der Liveact Mau&Mau rundet das Programm bestens ab: Im Juni erst haben sie ihr Debüt-Album auf Jagoo Records veröffentlicht. Perfekter könnte die Musik zu DEEPER! nicht passen. Nach einem kurzen Aufwärm-DJ-Set in dieser Nacht werden sie live einiges davon ins Kowalski bringen.

Sommerliche Vorfreude total!

