Die Festivalsaison neigt sich dem Ende entgegen, Zeit für ein richtig dickes Booking bei der DEEPER!. Jemand, der Maßstäbe setzt, jemanden, der die Hütte abreißt, jemanden wie, genau, Boris Brejcha! Boris Brejcha hat sich eine treue Fangemeinde in Stuttgart erspielt, die längst so groß ist wie in den meisten anderen Großstädten dieser Welt. Boris ist nonstop auf sämtlichen Kontinenten und in den größten Clubs unterwegs und gerade deshalb freut er sich besonders, wenn er in der intimen Atmosphäre des Kowalski seine Maske aufsetzen darf, um am Ende mit dem Publikum zu einem einzigen Eskalationsfeierklumpen zu verschmelzen.

Als weiterer Gast hat sich für diese Nacht Nicolas Duvoisin aus Lausanne angekündigt. Mit seinem Label Fantastic Friends ist er einer der wichtigsten Protagonisten der Schweizer Szene und mit seinem techhousigen Sound perfekt geeignet, um nach Boris Brejcha nochmal alles rauszuholen. Gastgeber Marius Lehnert leitet sukzessive die Nacht ein. Seid ihr bereite für die Extraklasse?