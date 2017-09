Für André Galluzzi ist Stuttgart fast schon ein Heimspiel, so viele Fans hat er hier in all den Jahren um sich scharen können. Zurecht, denn André gibt immer Vollgas – und wir lieben es einfach, wenn er mit seinen Platten um sich wirft und dabei einen Kracher nach dem anderen raushaut. Fünfstündige Sets bei Deeper! sind dabei keine Seltenheit, Hauptsache, das Publikum tut es André gleich, indem es feiert und schwitzt. Nach der unglaublichen Session auf der Kowalski-Terrasse im Juni könnte die Vorfreude auf André Galluzzis zweiten Stuttgart-Gig in diesem Jahr nicht größer sein!

Mit am Start: Deeper!-Gründer und -Macher Marius Lehnert. Nach zwei Südamerika-Gigs im August und mit zahlreichen neuen eigenen Produktionen im Gepäck – zwei Veröffentlichungen erscheinen im September und November auf Straight Ahead Music, eine neue EP kommt im Oktober auf Parquet Recordings – ist er richtig scharf darauf, wieder Kowalski-Nachtluft zu schnuppern.