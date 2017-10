Jan Blomqvist – live (Armada / Stil vor Talent – Berlin) * Bastian Lehnert (Baile Musik / Draft LTD – Salzburg) * Marius Lehnert (Parquet Recordings / BluFin – Stuttgart)

Da ist er endlich: der Nachholtermin für das kurzfristig abgesagte Date mit Jan Blomqvist im Dezember 2016, als Jans Flug aus den USA unerwartet gestrichen wurde. Umso schöner, dass Jan Blomqvist sich bereit erklärte, nun im Kowalski einen seiner ganz wenigen Clubgigs 2017 zu spielen.

Denn Jan Blomqvist ist der etwas andere Künstler im elektronischen Musikbereich, ein außergewöhnlicher Artist, der seinesgleichen sucht. Seine Stimme, seine Musik, sein Auftreten faszinieren – unverkennbar sein Stil, einzigartig seine Auftritte in Stuttgart. Mit vielen neuen Stücken im Gepäck reist er in dieser Nacht an, um das gesamte Kowalski endlich wieder zu verzaubern. Jan, wir lieben dich! Und viele andere Menschen auch - sogar aus Paris haben sich Gäste für diesen Abend bereits angekündigt!

Wie ursprünglich für letztes Jahr geplant, heißt auch jetzt wieder die Unterstützung für Jan Blomqvist Lehnert² = Bastian Lehnert und Marius Lehnert. Weder verwandt noch verschwägert, aber musikalische Brüder im Geiste. Wer ihr gemeinsames Set im Dezember 2016 erlebt hat, weiß, dass es also auch vor und nach Jan noch richtig heiß wird. Bock?