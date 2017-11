Miyagi (Katermukke / SOSO / Hamburg) * Cosmo & Kramer (Younion / Made To Play / Konstanz) * Marius Lehnert (Parquet Recordings / BluFin /Stuttgart) Special: Filmvorführung „Magical Mystery“ ab 21:30 Uhr.

Zum Jahresabschluss heißt es drei Mal M: Miyagi und Magical Mystery. Miyagi kennen und feiern wir, Magical Mystery werden wir kennenlernen und dann genauso feiern. Zum ersten Mal wird bei der Deeper! vor der Party ein Film gezeigt – spannende vorweihnachtliche Unterhaltung. Immer, wenn Miyagi bei Deeper! zu Gast war, hat’s geknallt. Jetzt hat er ein brandneues Album im Gepäck, offizieller Albumtourstopp im Kessel. Nach seinen Veröffentlichungen in der Vergangenheit, u.a. auf Katermukke, darf man sich auf die neuen Stücke und eine weitere ordentliche Abfahrt freuen. Unterstützung gibt’s von Cosmo & Kramer, die bereits vor zwei Jahren bei Deeper! am Start waren und es richtig gefeiert haben. Zuletzt haben sie auf Re.Yous Label Younion einen Track rausgehauen und ihre Sets sind sowieso immer fett – willkommen zurück! Natürlich trällert auch Marius Lehnert sein Weihnachtsständchen. Er hat ebenfalls eine neue Platte veröffentlicht, u.a. mit Remixen von David Jach und Patlac; richtig schick. Um der ganzen Geschichte das Weihnachtskrönchen aufzusetzen, öffnet das Kowalski ausnahmsweise bereits um 21:30 Uhr: KinoZeit! Vor der Party wird der wunderbare Film „Magical Mystery“ gezeigt. Die Zeit feiert den Streifen, der aktuell in den deutschen Kinos läuft, jedenfalls hart und schreibt: „Das Meerschweinchen unter den Techno-Filmen. Nüchtern unter Ravern: Charly Hübner ist als Ex-Junkie und DJ-Betreuer der Wahnsinn. Was kann man sonst zur Kinoadaption von Sven Regeners „Magical Mystery“ sagen? Läuft.“ Eine exklusive Kinovorführung im Kowalski kurz vor Weihnachten, Deeper! macht’s möglich. Oh, du Fröhliche!