Ein Knüller zum Beginn des Jubiläumsjahres. Die bahnbrechende Gruppe Defunkt unter Leitung des Posaunisten Joseph Bowie tritt am Sonntag den 14.01.2018 im Club Bastion auf. Die Gruppe aus New York tourt seit Ende der 70er Jahre über die großen Bühnen der Welt mit einer packenden Mischung aus Funk, Soul und Jazz, mit messerscharfen Grooves, packendem Ensemblespiel und engagierten, kritischen Songtexten. Die Band ist für furiose, mitreißende und schweißtreibende Konzerte bekannt, bei denen sich die Musiker oft in einen Rausch spielen, der in kürzester Zeit, wie ein Funke auf das Publikum überspringt. Neben Joseph Bowie erwarten wir am Schlagzeug die Powerstation Garry „Gman“ Sullivan , der bereits mehrfach in der Bastion begeisterte. Am Bass ist die Königin des Funk, Kim Clarke, die mit ihrem fetten, erdigen und pumpendem Bass-Spiel alle Augen auf sich zieht. Der legendäre Kelvyn Bell begeistert mit unfassbaren Gitarrensoli. Der Trompeter John Mulkerin knallt eine im Zusammenspiel mit Joe Bowie eine Salve nach der anderen heraus.