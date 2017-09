Dein Stück Freiheit

Heute lassen wir mal alle Erklärungen weg, in denen Jam & Spoon, Dance2Trance oder „Rhythm is a dancer“ vorkommen – diejenigen von Euch, die in den 90ern schon unterwegs waren, wissen eh ganz genau, wer Rolf Ellmer a.k.a. Jam El Mar ist, und die jüngeren sollen ihn mit seinem absolut zeitgemäßen Sound von heute kennenlernen. Im Hinterkopf zu haben, dass derjenige an den Decks mal Popstar-Status hatte, soll keinen in Ehrfurcht erstarren lassen, kommt einfach und genießt das HIER und HEUTE! More:Bid vom Uneed Kollektiv und Mamood aus der Heidelberger Halle02 machen Euch das Genießen außerdem noch richtig leicht.