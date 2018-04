Dein Ernst – HopRock

HopRock (Rock mit Pop- und HipHop-Elementen) aus Augsburg

Aus nach glühenden Röhrenamps und versengten Snarefellen riechender Asche, in der man noch die Buchstaben NOSPAM zu erahnen meint, steigt ein Phönix - wobei: Was ein goldener Vogel sein sollte, entpuppt sich als grinsender Bär von einem Mann ... es ist ein: Ernst.Dein Ernst: Deutsche Texte, frech wie Oskar, aber eben auch: Ernst. Liebevoll, doch nicht zufrieden mit den Fehlern dieser Welt. Kritisch, aber mit Lust aufs Leben: Nimm es halb so wild, dann wird es doppelt so schön!All das legt Sänger Jan König mit mal gerappter, mal gesungener Sprachfreude auf ein mitreißendes instrumentales Fundament, das die restlichen vier Musiker auf Gitarren, Bass und Drums in den Raum rollen lassen. Komm mit, das wird Dein Ernst des Lebens!

http://www.dein-ernst.de