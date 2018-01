Deine Lakaien - XXX - The 30 Years Retrospective

Eigensinn und Experimentierfreude dieser Band sind legendär: Auch im 30. Jahr ihrer Karriere haben Ernst Horn und Alexander Veljanov ein ebenso emotionales wie einzigartiges Konzertkonzept auf die Beine gestellt: „XXX. The 30 Years Retrospective“ beschränkt sich auf handverlesene Konzertsäle – Orte mit Geschichte, Atmosphäre und brillantem Klang – und verbindet einen höchst intimen Rückblick auf unvergessliche Erinnerungen an die berührendsten Momente ihrer Geschichte mit einem faszinierenden Ausblick auf die Zukunft von Deine Lakaien.„Noch nie haben wir so lange über Programm, Abläufe und aufwendigste Licht- und Tontechnik nachgedacht. Dazu bedeutete die Wahl von Sälen oberster Kategorie ein Risiko für Management und Konzertagentur, das diese mit viel Idealismus auf sich genommen haben. Für die Herausforderungen, die solch ein Mammutprojekt birgt, wurden wir überreichlich belohnt! Es war eine große Freude, wie erfolgreich die Konzerte liefen und wir fühlten uns manchmal wie staunende Kinder bei der Schlussverbeugung. Die gespannte Stille in den leisen Passagen, das Toben zwischen den Zugaben haben uns im wahrsten Sinne des Wortes Luft unter die Flügel geblasen.“