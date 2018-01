Große Tanzparty mit Birds

× Erweitern Birds Birds

Von „Gangsters Paradise“ bis „Wannabe“, von „Britney“ bis „Safri Duo“, von „Umbrella“ bis „SexyBack“…

Am Freitag, 23. Februar heizt Radio 8 und Radio Galaxy DJ Martines in der Tanzmetropole so richtig ein. Erlebe eine etwas andere Tanzparty, die du so schnell nicht vergessen wirst!

Eintritt: 7 Euro

Restaurant Rosenstuben heute geschlossen. Gerne können Sie im Vital-Hotel zu Abend essen (Tischreservierung unter 07962 / 711 940) oder sich direkt im Saal Snacks und Speisen (zum Beispiel Schnitzel, Currywurst, Salate, Pizza etc.) bestellen.