Deja Vu am Hafen

“Less talking, more dancing“ – Sarah de la Rosa ist keine Frau der großen Worte, dafür ist es eine große Show, wenn sie an den Reglern steht und Techhouse-, Techno- und Minimal-Perlen zockt. Ihre Interessen formuliert sie kurz und knapp – Bass! Das hat uns in der Vergangenheit schon äußerst gut gefallen, weshalb wir uns und Euch heute ein Déjà-vu bereiten und Sarah erneut zu uns eingeladen haben. Mit dabei sind Niclas und Florian a.k.a. Blak & Créer aus Stuttgart und Kevin a.k.a. Bajan K aus Heidelberg mit ihren ebenfalls seeeeehr tanzbaren Sounds!