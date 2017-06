Schon seit über sieben Jahren üben sie den Spagat zwischen Cover und Kultur, machen dabei nichts, auf das sie keine Lust haben und damit doch meistens genau die Musik, auf die das Publikum Lust hat. Mehr als 130 Konzerte haben sie auf schon dem Buckel und doch tragen die vier Jungs von Delta B keine Last auf ihrer Bühne. Mit stets frischer und ansteckender Freude spielen sie die alten Klassiker von John Lee Hooker, den Doors und auch mal von den Stones, werfen dazu eigene Kompositionen auf Englisch und Schwäbisch und auch neue Klassiker lokaler Schwabenrock-Größen in ihren Topf. Das eingesetzte Instrumentarium ist ein ebenso ungewöhnliche wie stimmige Mischung: Neben ganz gewohnten aber nie zu gewöhnlichen Blues Harps, E-Gitarre und E-Bass kommt am Rhythmus die Trommelkiste südamerikanischen Ursprungs, das Cajon, zum Einsatz. Sicher und präsent bauen die Stimmen auf diesem Fundament auf und so entsteht ein musikalisches Gebäude, das auf unterschütterliche Weise das Publikum zum Beben bringt.

Besetzung:

Benjamin Strohmaier: Gesang, Cajon, Percussion

Albrecht Nagel: Blues Harps, Gesang

Bernd Strohmaier: E-Gitarre

Niels Ott: Bass