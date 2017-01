Dem Verlorenen auf der Spur...Impulse aus Märchen und der Bibel

Alle denken nur an sich. Tatsächlich kann man den Eindruck haben, dass jeder nur an seinen eigenen Vorteil denkt. Was kann man tun, um dem etwas entgegenzusetzen? Es gibt eine weise alte Regel, die überall auf der Welt bekannt ist, die „Goldene Regel“. Sie steht im Evangelium: „Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen.“ (Lk 6,31) Und es gibt sie in der sprichwörtlichen Formulierung: „Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem andern zu.“ Ich weiß, wie ich gerne behandelt werden will. Also versuche ich genauso mit den anderen Menschen um zugehen. Bei vielen Gelegenheiten ist das gut und richtig. Aber bei anderen kann ich mit meiner Einschätzung falsch liegen. Immer wieder steht mir auch der Gedanke an meine eigenen Ziele und Vorteile oder meine Ungeduld dabei im Weg. Mein Einfühlen hat Grenzen. Es ist also nicht ganz so einfach, wie es klingt. Was hilft mir, wenn mir jemand etwas Gutes tun will und ich das selbst aber gar nicht so gut finde? Dann denke ich: Warum hat er mich denn nicht gefragt, was ich will und brauche? Wer den Anderen fragt, was er braucht, darf allerdings nicht schon im Voraus die Antwort wissen wollen. Das fällt nicht immer leicht und wird auch nicht immer gelingen. Aber genau darum geht es in der Goldenen Regel: Von mir selbst abzusehen, von den eigenen Vorstellungen und Erwartungen. Und den anderen Menschen ganz und gar ernst und wichtig zu nehmen. Wo Menschen das ernsthaft versuchen, wendet sich etwas zum Guten. Monika Haas, Kath. Kurseelsorge Bad Rappenau