Demokratie lernen mit Star Wars

„Und so geht die Freiheit zugrunde – mit donnerndem Applaus.“ Das sagt Senatorin Padmé Amidala in „Star Wars – Episode III“ als Kanzler Palpatine das Erste Galaktische Imperium ausruft und damit die Republik für abgeschafft erklärt.

Welche Strategien verwenden die Gegner der Demokratie in „Star Wars“, um ihre Schreckensherrschaft durchzusetzen? Wie sind sie in Szene gesetzt? Wie wehrt sich die „Rebellen- Allianz“? „Star Wars“ bietet eine große Fülle an Anschauungsmaterial, um die Zusammenhänge zwischen Demokratie und totalitären Systemen zu erklären. Viele Jugendliche kennen die „Star-Wars“- Reihe und tauchen mit Spielzeugen, in Computerspielen oder mit Kostümen in die damit verbundene Welt ein.

Der Vortrag beschäftigt sich mit der Frage, wie die Lebensweltnähe von „Star Wars“ in der politischen Bildung, der pädagogischen Praxis und im Leben mit großen und kleinen "Star Wars"-Fans genutzt werden kann. Können wir Demokratie mit „Star Wars“ lehren und lernen?

Aytekin Celik ist Bildungsreferent im Stadtjugendring Stuttgart, als Dozent an der Dualen Hochschule Stuttgart und beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg tätig sowie „Star Wars“-Fan der ersten Stunde.

Kinder bis 18 J. Eintritt frei

www.sjr-stuttgart.de

gleichzeitig im Café des Merlin: Familienfrühstück ab 10 Uhr und die Sendung mit der Maus im public viewing um 11.30 Uhr.