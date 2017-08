Den Wandel gestalten - Selbstbestimmt handeln. Seminartag für Frauen

Am 21. Oktober findet in der DHBW Heilbronn ein Seminartag für Frauen unter dem Thema "Den Wandel gestalten - Selbstbestimmt handeln" statt.

Digitalisierung ist das angesagte Wirtschaftsthema: 2017 geht das Land Baden-Württemberg in die Digitalisierungsoffensive und stellt die Frauenwirtschaftstage im Oktober unter das Motto „Chancen für Frauen in der digitalen Arbeitswelt.“ Spannend genug, dass auch die Heilbronner Veranstalterinnen das landesweit gesetzte Thema aufgreifen. Teilnehmerinnen des Seminartags am 21. Oktober werden aus dem Angebot nicht nur Fachwissen beziehen, sondern auch auf persönlicher Ebene in ihrer jeweiligen Arbeitssituation profitieren.

Prof. Dr. Sören Bär, DHBW Gastdozent für Eventmarketing, Marken- und Innovationsmanagement, widmet sich einem Thema, das mit zunehmender Digitalisierung immer wichtiger wird: „Die Verschmelzung von Arbeit und Privatleben“. Er wirft die Frage nach Arbeitsmodellen der Zukunft auf und bietet Lösungen an, wie man die Entgrenzung von Arbeit und Privatleben meistern kann.

Das nicht-mehr-trennen-Können von Arbeit und Privatem ist nur eine der Veränderungen, die die digitalisierte Arbeitswelt kennzeichnen. „Wie kann ich mich verändern, ohne mich zu verbiegen?“ fragt Diplompsychologin und Autorin Tanja Köhler. Ihr Workshop bietet die Chance, persönliche Antworten auf diese Frage zu finden.

Auch wenn die Digitalisierung in den Betrieben zunehmend Raum greift, sind es immer noch Menschen, die zusammenarbeiten und kommunizieren müssen. Dabei ist ihr Verhalten, so Wirtschaftspsychologin und Heilpraktikerin für Psychologie Isabella Stotter, zu 90 Prozent von Gefühlen bestimmt. „Neuroleadership – Gehirngerecht führen“ heißt ihr Seminarangebot. Es erklärt, wie dieses Konzept zu „erfolgreichen Führungsbeziehungen“ verhelfen kann.

Praktische Aspekte des Arbeitens im Digitalzeitalter beleuchtet Miriam Spechts Workshop-Thema „Neue Wege der Selbstvermarktung“. Storytelling ist die neue Methode, mit der ArbeitnehmerInnen ihre Stärken und Fähigkeiten spannend darstellen.

Mit Prof. Dr. Stephan Rüschen, DHBW Studiengangsleiter „BWL-Konsumgüterhandel“, haben die Organisatorinnen einen Experten für das Thema „Frauen als Führungskraft – Erfolgreicher Umgang mit Klischees und Vorbehalten“ gewonnen.

Erstmals gehört bei der 13. Ausgabe des in Heilbronn gewachsenen Veranstaltungsformats die Kontaktstelle Frau und Beruf zum Organisationsteam – neben den bewährten Partnerinnen Arbeitsagentur, Stadt Heilbronn, Regionalbüro für berufliche Fortbildung, Haus der Familie, Hochschule Heilbronn (HHN) und Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Heilbronn.

Beginnen wird der Seminar-Samstag wie immer mit einem Impulsreferat. Dieses steuert 2017 Dr. Janina Lossen bei, Pressesprecherin der Würth GmbH & Co KG. Ihre Sicht auf „Frauen 10.0“ bildet einen adäquaten Einstieg zum Thema der Heilbronner Veranstaltung unter dem Titel „Den Wandel gestalten – selbstbewusst handeln.“ Nicht zuletzt ist der Türkische Frauenverein Heilbronn e.V. fester Bestandteil des Programms und wird in bewährter Weise für die Verpflegung der Teilnehmerinnen sorgen.

Info: Veranstaltungsort: DHBW, Bildungscampus 5, Gebäude C, 74076 Heilbronn

Anmeldung: Haus der Familie, Tel. 07131 27692-30 oder www.hdf-hn.de. Teilnahmegebühr 12 Euro. Kinderbetreuung (6 Euro) telefonisch anmelden.