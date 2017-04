× Erweitern Denis Fischer

Als Elvis Presley 1958 in Bremerhaven an Land ging, war auch der Rock ’n’ Roll endgültig in Deutschland angekommen. Denis Fischer und Carsten Sauer am Piano nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise in die fünfziger Jahre. Dabei kopiert Denis Fischer nicht, er interpretiert und erschafft mit seiner außerordentlichen Bühnenpräsenz neue Arrangements der beliebten Evergreens.