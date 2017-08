Best Of Depeche Mode mit allen Hitsingles,

vielen Liveversionen, B-Sides und Album-Tracks

und den schönsten Synthie-Pop und EBM Hits.

Mit DJ Dave (Stuttgart-Schwarz) + DJ Moers (Back To The 80's). Here's The Revolution!!

Einlass 22 Uhr / Eintritt EUR 6,-

Let' have a black celebration!