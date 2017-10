× Erweitern Depeche Mode

Global Spirit Tour - support: Re-TROS

Die zweite Runde der Global Spirit-Tour! Mit ihrem neuen Album Spirit, dem 14. Studioalbum der Band, setzen Depeche Mode ihren Weg konsequent fort, eine Geschichte musikalischer Innovation und ungebrochener Anziehungskraft. Dave Gahan, Martin Gore und Andrew Fletcher gelten als die absoluten Synthiepop-Pioniere und formen als Depeche Mode eine der einflussreichsten und prägendsten Bands der modernen Musik. Und das bereits seit über 35 Jahren! Unvergessen sind und bleiben Songs wie Personal Jesus, So Much Love, Going Backwards, A Pain That I`m Used To oder auch Where`s the Revolution.