Der 53. Neue Montagskreis: "Ist die Welt aus den Fugen?"

Ist die Welt aus den Fugen?

Brexit, Trump, vielleicht Le Pen, und immer wieder AfD - wie geht es weiter mit Deutsch-land und Europa im Super-Wahljahr 2017?

Eine Diskussion mit dem bekanntesten Europa-Experten im Deutschen Fernsehen, Rolf-Dieter Krause, bis 2016 Leiter des ARD-Studios Brüssel, Luca Preller, Kurstufe I der Oberstufe am He-gelgymnasium und dem Publikum.

Moderation: Michael Zeiß, Journalist, ehemaliger SWR-Fernsehchefredakteur.

Nach Banken- Wirtschaftskrise und Flüchtlingskrise und Brexit ist in der EU dank Donald Trump nun eine eigenständigere Außen- und Verteidigungspolitik gefragt – mehr Engagement, mehr Geld, ein neues Verhältnis auch zu Russland, mehr Geschlossenheit? Im Zeichen einer Radikalisierung nach rechts in fast allen Ländern Europas? Mit der Aussicht, dass Marine Le Pen die Präsidentschaftswahlen in Frankreich gewinnt? Und in Deutschlands Super-Wahljahr immer wieder AfD? Die Europäische Union – Chaos ohne Ende? Rauft man sich, wie schon so oft, am Ende doch wieder mal zusammen? Oder bricht alles auseinander? Was läuft falsch in der Europapolitik, und wie wäre es möglich, das Steuer noch mal herum zu reißen? Und welche Rolle wird Deutschland in der Zukunft spielen (müssen)?