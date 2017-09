Der Alchimist nach dem Roman von Paulo Coelho

Der andalusische Hirte Santiago hat einen wiederkehrenden Traum: Am Fuße der ägyptischen Pyramiden liege ein Schatz für ihn bereit. Mutig genug, diesen Traum nicht einfach beiseite zu wischen, wagt er sich hinaus und begibt sich auf eine Reise, die ihn über Tanger bis nach Ägypten führt. In der Stille der Wüste und in Begegnungen mit Reisegefährten findet er immer mehr zu sich selbst. Eine Erzählerin führt den Zuschauer mit Leichtigkeit und spielerischer Ironie durch die Handlung dieser Geschichte voll orientalischer Weisheit und kristalliner Klarheit.

‚Der Alchimist‘ ist der bekannteste Roman des brasilianischen Bestsellerautors Paulo Coelho und wurde in 80 Sprachen übersetzt. Coelho verarbeitet hier wie in der überwiegenden Mehrheit seiner Bücher christliche Mystik und Übersinnliches zu einem märchenhaften Gleichnis. Die lebensfrohe Bühnenfassung lehnt sich stark an das Original an und umfasst mit vierzehn vitalen und poetischen Bildern alle wesentlichen Stationen dieser besonderen Reise.

Erstmals ist das schweizerische Theater 58 in der Waiblinger Abonnementreihe zu Gast: 1958 in Luzern gegründet, ist es eines der ältesten freien Theater der Schweiz.