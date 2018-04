Der arabische Kulturraum

In der arabischen Welt spielt Religion eine zentrale Rolle im Leben der meisten Menschen. Der Islam ist dabei nicht nur ein religiöses Bekenntnis, sondern darüber hinaus auch Gesellschaftsordnung, Rechtssystem und Richtschnur des täglichen Handelns.

Im Gegensatz zur westlichen Welt durchdringt der Islam sämtliche Bereiche des menschlichen Lebens. Alle, die mit Menschen aus dem arabischen Kulturraum kommunizieren, sollten sich mit den zentralen Begriffen des Islam und den daraus resultierenden Handlungsmaximen für Muslime vertraut machen.Die Referentin stammt aus Ägypten, studierte Germanistik in Kairo und Ägyptologie in Heidelberg, lebt nun seit 26 Jahren in Deutschland und ist zertifizierte Trainerin für das Programm "Xpert Culture Communication Skills".