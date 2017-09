Der bewertete/bewertende Mensch – zwischen Selbstoptimierung und Überwachung: Wie wollen wir leben?

Das Smartphone wacht über unsere täglichen Schritte und meldet Abweichungen von der Norm prompt. Fitness-Apps belohnen uns für jeden Schritt. Wir können uns mit anderen vergleichen, uns selber bewerten und bewerten lassen und so einen Spitzenplatz im Ranking der Community ergattern. Die durch Tracking-Apps gesammelten Daten helfen uns dabei, Expert/innen unserer selbst zu werden und unser Leben zu optimieren. Neben allen unterschwellig angedeuteten Risiken und Gefahren der digitalen Selbst- und Fremdvermessung interessiert in dieser Veranstaltung die nüchterne Sicht der Wissenschaft: Was sind die Chancen und Risiken, wo kann die digitale Selbstvermessung nutzen und wo stellt sie eine Gefahr dar? Referent/innen: Prof. Dr. Petra Grimm (Leiterin des Instituts für Digitale Ethik, Hochschule der Medien Stuttgart), Florian Schumacher (Digital Health Consultant, iic-sollutions und Grunder von Quantified Self Deutschland)