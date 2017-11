× Erweitern Boa

Jeden 1. Samstag im Monat The Message

Jeden 2. Samstag im Monat My Boyfriend is not in Town

Jeden 3. Samstag im Monat into the 90s - Hitmix

Jeden 4. Samstag im Monat Wechselnde Sonderevents

Jeden Samstag ab 22 Uhr erwartet Euch in der Boa mixed Music, Getränkespecials und jede Menge nette Leute in sämtlichen Altersgruppen.