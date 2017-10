Der Club der Teufelsfrauen

oder der Aufstand der Stiefmütter - die ganze Wahrheit

Eine humorvolle Satire! Jetzt sprechen die First Ladies der realen und die Ladies der Märchenwelt mal so richtig Tacheles. Stiefmütter werden in den klassischen Märchen eher stiefmütterlich behandelt - immer sind sie die Bösen. Warum eigentlich? Unsere Antwort darauf: Weil immer nur lieb und nett einfach langweilig ist! Weil die bösen Stiefmütter dem Märchen den Sinn geben! Weil sie die Prüfsteine sind, an denen sich die lieben und netten Heldinnen und Helden abarbeiten müssen! Unsere Stiefmütter heißen Lilith, Stella, Gwendoline und Clara. Sie sprechen all den bösen Stiefmüttern aus der Seele, die in den Märchen zwar böse sind, aber nicht oder nur kaum zu Wort kommen. Sie sind schlicht weg die Urstiefmutter aller bösen Stiefmütter. Die vier First Ladies sind allesamt fies und gemein, aber dabei so unwahrscheinlich ehrlich zu sich und allen anderen, dass sie schon wieder sympathisch erscheinen. Selbstverständlich bekommen Schneewittchen, Hans und Grete, Aschenputtel, Goldmarie, alle Stiefschwestern und die nichtssagenden Ehemänner der Ladies ihr Fett weg."Ladies First" ist eine bitterböse, moderne, (nicht nur) märchenhafte humorvolle Satire, die ausdrücklich nicht für Kinder geschrieben wurde.Es spielen: Gottuk-Brede Claudia; Menges Daniela; Pilot-Brög Doris; Rapedius Lena;Turi Manuela; Sophie Rechner; Daniela PelzlDramaturgie/ Inszenierung: jasmin Rahimi-Laridjani

Mindestalter:

ab 12 Jahren (Empfehlung)

Dauer:

1 Stunde 30 Minuten (inkl. Pausen)