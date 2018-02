Hobbyschneider aufgepasst: Der "Deutsch-Holländische Stoffmarkt" kommt wieder nach Heilbronn. Auf der Unteren Neckarstraße werden sich an diesem Tag zwischen 10 und 17 Uhr Stoffe und Kurzwaren an mehr als 100 Ständen türmen. Nähen liegt im Trend, denn Selbstgemachtes ist individuell und was Besonderes. Ob Kinderkleidung, exklusives Abendkleid, Karnevalkostüm oder Raum- und Fensterdekoration – der Stoffmarkt bietet das passende Material. Eine riesige Vielfalt an Kleider-, Gardinen-, Möbel- und Dekostoffen und viele Spezialstoffe wie zum Basteln oder für Patchwork, sowie Kurzwaren und Schnittmuster runden das Angebot ab.