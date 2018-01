Der dicke süße Pfannkuchen

× Erweitern http://www.nellyspuppentheater.de/ pfannkuchen

Hmmm Pfannkuchen! Berliner, Blinze, Eierkuchen, Blintschik ist unter verschiedenen Namen überall bekannt und beliebt. Auch das Märchen vom Pfannkuchen ist bei vielen Völkern zu Hause.

Wo kommt es her? Man weiß es nicht und der Pfannkuchen der rollt und rollt weiter. Wofür ist er denn schließlich da? Nur ein appetitlicher Happen oder ein Abenteurer? Zu Hause zu bleiben oder in den großen Wald zu ziehen? Und das süße Kerlchen setzt seine kleinen Beine in Bewegung…Hoppla! trifft es den geizigen Hamster, die rockende Elster, den verträumten Schmetterling, den ängstlichen Hasen, die kokette Schlange und viele andere Tiere. Setzt Gesetz und Gerechtigkeit durch, hilft den Schwachen, überlistet die Starken. Da freuen sich aber Großmütterchen, Großväterchen und das kleine Mäuschen, als er zurück nach Hause rollt.

Ein Volksmärchen mit viel Musik

Ein Marionetten-Märchen mit viel Musik für Kinder ab 3 und Erwachsene.

Dauer ca. 45 Minuten.