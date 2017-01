Der Diener zweier Herren

Schauspielhaus

In was für eine verzwickte Lage hat sich Truffaldino gebracht! Um sich endlich einmal satt essen zu können, tritt er in den Dienst von gleich zwei Herren. Bei seinem ersten "Herrn" handelt es sich um Beatrice, die sich als ihr Bruder ausgibt und auf der Suche nach ihrem Geliebten Florindo ist. Florindo wiederum ist auf der Flucht, da er Beatrices Bruder in einem Streit getötet haben soll –und ausgerechnet er wird Truffaldinos zweiter Herr! Zu allem Überfluss übernachten Beatrice und Florindo im gleichen Gasthaus... Regie: Zoe Xanthopoulou Mit: Tobias Hölle, Eric Kaulisky, Jan Kress, Athina Lange, Mark Petersen, Mathias Pointner, Okan Seese, Resmarie Walter, Kassandra Wedel