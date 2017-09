Der Dorfladen Hailfingen

Mal eben Brötchen holen, kurz noch Milch besorgen und dafür nicht weit fahren oder laufen. Das ist in vielen kleineren Ortsteilen heute nicht mehr möglich. Doch in Hailfingen hat man dies geändert.

Nach über zwei Jahren Vorbereitung wurde der Hailfinger Dorfladen im Juni 2013 eröffnet. Sabine Kircher, eine der Initiatorinnen und Vorstand des Ladens führt durch den Laden und erklärt anschließend im Sitzungssaal der Verwaltungsstelle Hailfingen, was hinter der Idee eines genossenschaftlich finanzierten und mit ehrenamtlichen Kräften geführten Dorfladens steckt und wie dies hier in Hailfingen konkret umgesetzt wird. Wer Lust hat, kann auch gern am Rande dieser Besichtigung den Bedarf vor allem an regionalen Produkten decken, denn es besteht auch die Möglichkeit zum Einkauf.