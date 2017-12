Der Drache

nach Eugen Schwarz

"Wenn du es warm und weich hast, tust du am Klügsten, wenn du vor dich hindöst und schweigst.“Der Zufall führt den berufsmäßigen Helden Lancelot in eine kleine Stadt, die von einem Drachen beherrscht wird. Waghalsig fordert er den Drachen zum Kampf heraus und verspricht die Stadtbewohner zu befreien. Aber die Stadtbewohner möchten nicht befreit werden. Vielmehr haben sie sich an das Leben und die Herrschaft des Drachen gewöhnt und bitten Lancelot die Sadt so schnell wie möglich zu verlassen. Eigenwillig und trotzig, ist er eine Gefahr für die Gesellschaft.. Wer anders denkt, hat keinen Platz in dem Dorf verdient. Wer anders denkt, muss bekämpft werden.

Mit Ruben Dietze, Dorothea Förster, Vladislav Grakovski, Uwe Kaltenmark und Gérard Nesper