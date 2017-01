Das Gitter ist geschlossen, doch der Elefant ist verschwunden – zur Bestürzung der ganzen Stadt. Nur einer ahnt, was passiert ist. Ein junger, einsamer Mann, der in der Werbeabteilung eines Küchenherstellers arbeitet und einer Journalistin seine Beobachtungen mitteilt. Ein nächtlicher Anfall von Heißhunger und ein übermütig geplantes Verbrechen enden ganz anders als vorgesehen: so anders, dass sie Jahre später unvermutete Folgen nach sich ziehen. Eine Frau in den besten aller ödesten Verhältnisse erkennt in der eigenen Schlaflosigkeit ein berauschendes Geschenk. Der japanische Schriftsteller Haruki Murakami entwirft melancholische Gestalten, für die sich im Gewebe des Alltags immer wieder eine Leerstelle auftut, in die ein tiefer, lebensverändernder Sinn einzusickern scheint. Erzählungen von unerhörten Ereignissen und betörenden Zufällen, wie von unsichtbarer Hand gesandt.

Wir lesen "Der Elefant Verschwindet" und sprechen darüber.