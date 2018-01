Entgegen der ursprünglichen Programmankündigung wird die Mediabühne Hamburg am Freitag, dem 23.3.2018 um 20.00 Uhr statt des „Dr. Jekyll & Mr. Hyde“ Ihren von Publikum und Presse gleichermaßen hochgelobten Titel „Der Elefantenmensch“ zur Aufführung bringen.

Produktionstechnische sowie gesundheitliche Einschnitte innerhalb des Darstellerensembles haben die Produktion des „Jekyll“ in 2017 stark verzögert, sodass dieser voraussichtlich erst im Herbst 2018 zur Aufführung gelangen kann.

Für diese Änderung bittet die Stadt um Verständnis, ist sich aber sicher, dem Publikum mit „Der Elefantenmensch“ einen ebenso spannenden wie berührenden Abend bieten zu können.

Zum Inhalt: Die beeindruckende Umsetzung der berührenden Geschichte „Der Elefantenmensch“ mit stimmungsvollen Trickfilmprojektionen und opulentem Soundtrack entführt in eine andere Welt und Zeit. Genauer gesagt, in das viktorianische London: Der an einer seltenen, Körper und Gesicht schwer entstellenden Krankheit leidende John Merrick wird dem Publikum von einem sadistischen Manager in Freakshows auf Jahrmärkten präsentiert.

Als Merrick endlich Zuflucht in einem Hospital findet, scheint sein Leidensweg zunächst beendet. Doch Schatten der Vergangenheit verfolgen ihn erneut…

Mit der gefühlvoll-bewegenden Inszenierung dieses Sozialdramas zeigt die Mediabühne eine berührende Geschichte, die ohne erhobenen Zeigefinger auskommt und dennoch einen wichtigen, zeitlosen Appell für mehr Menschlichkeit formuliert.

Basierend auf den Aufzeichnungen des Londoner Arztes Dr. Frederick Treves (*15.2.1853, † 7.12.1923), sowie der gleichnamigen Hörspiel-Adaption „Der Elefantenmensch“, erschienen bei RandomHouse-Audio (2013), interpretieren vier Sprecher die Figuren aus dem Manuskript und teilen dabei die Rollen unter sich auf. Hinter ihnen befindet sich eine Leinwand, auf welcher die vorgetragenen Szenen als stilvolle Scherenschnitt-Trickfilme dargestellt werden.

Die lichtgeworfenen Bilder beschwören somit sprichwörtlich Licht und Schatten des Jahrmarktstheaters einer Zeit herauf, in der „Freaks“ wie John Merrick einer schaulustigen Öffentlichkeit zur makabren Unterhaltung dienten.

Sprecher: Sascha Rotermund, Dirk Hardegen, Annelie Krügel, Peter Hawig

Die Mediabühne ist eine Hamburger Künstlergruppe, die sich vorwiegend mit der Konzeption audiovisueller Inhalte auf der Theaterbühne beschäftigt. Auch die Produktion aufwändig produzierter Hörspiele gehört zum Wirkungsbereich der Gruppe.