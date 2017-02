Der Fall Böse (D)

Der Name der Band stammt aus dem 1996 gedrehten Low-Budget-Film „Der Fall Böse“,

in dem es sich um den drogenabhängigen Privatdetektiv Joachim Böse dreht.

Der Film wurde von der damals noch namenlosen Band vertont.

Der Fall Böse sind:

Burns – Worte

Lesley Farfisa – Worte,Tasten,Gitarre

Faust – Schlagzeug

RB – Gitarre

Svendrix – Bass

Joe Haynes –Saxophon, EWI

Jorge Don Aldo – Saxophon, Harp

Die 7 Herren aus Hamburg- St. Pauli sind das, was man für gewöhnlich als exzentrische und kompromisslose Rock´n´Roll-Blues-Punk-Tanzband bezeichnet, die genau weiss, was sie sein will – nämlich genau das!

Soulige Hooks, die drin bleiben; meistens laut – manchmal leiser. Das ganze in deutscher Sprache kurz vorm explodieren; tut manchmal gut – meistens weh. Scheitern als Tugend. Spielen, als ob es keinen Morgen gibt.

Was die Band auf der Bühne zeigt ist derartig facettenreich und energiegeladen, dass kein Publikum der Welt auf dem Teppich bleibt (nur manchmal in Ostfriesland). 5 Studio Alben und ca. 500 Live-Auftritte in vielen europäischen Ländern, Australien, Lateinamerika und im Weltall.