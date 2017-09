„Der Fall Luther“

Gastspiel der Landesbühne Rheinland-Pfalz im Rahmen der Theaterreihe des Kulturamts Plochingen.

In einer Gerichtsverhandlung und in szenischen Rückblenden in das Leben des großen Reformators soll geklärt werden, ob Dr. Martin Luther durch seine Worte und Schriften den Aufstand der Bauern mit initiiert hat. Gegen den Willen seines Vaters entscheidet Luther sich dazu, in das Erfurter Augustinuskloster einzutreten und widmet sich dem Studium der Theologie. Das Studieren der Bibel bringt Luther zu einer wichtigen Erkenntnis: Nämlich, dass die Gnade Gottes keiner Kirche und keines Papstes bedarf, sondern jedem gläubigen Christen unmittelbar gegeben ist. So ein Denken und dann auch noch den Papst infrage zu stellen, ist gefährlich. Trotzdem prangert Luther den „Sittenverfall“ der Kirche an und bringt in seinen 95 Thesen dieses auf den Punkt. Auch den Ablasshandel kritisiert er in diesen Thesen scharf. Durch die technische Erneuerung des Buchdrucks können die Thesen und seine Lehren rasch vervielfältigt werden und erreichen so eine große Leserschaft. Die Öffentlichkeit ist somit alarmiert und die Bauern formieren sich zu Aufständen und fordern mehr Gerechtigkeit von den Herrschenden. Luther gerät in einen Konflikt, denn nun soll er als Schlichter zwischen den Parteien auftreten. Die Hoffnung der Bauern, in Luther einen Mitstreiter für ihren Kampf gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu finden, soll jedoch enttäuscht werden...