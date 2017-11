Vortrag von John Lough (Chatham House)

John Lough ist assoziierter Wissenschaftler des Russia and Eurasia Programme von Chatham House, The Royal Institute of International Affairs, in London und Geschäftsführer bei JBKL Advisory Ltd.Die Veranstaltung ist Teil von Im Fokus: Kirill Serebrennikov, einer Reihe von Sonderveranstaltungen der Staatstheater Stuttgart aus Anlass der Festnahme des Regisseurs.