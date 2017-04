Der Fischer und seine Frau

Vom Fischer und seiner Frau oder: Wann es genug ist - ein Theaterprojekt frei nach den Gebr. Grimm mit Schule und Kunstverein Atelier Regenbogen.Manche Menschen können den Hals nie voll genug bekommen! Mein Haus, mein Auto, mein Boot…das reicht nicht im Land der ewig Unzufriedenen. Wenn sie dann wenigstens sich selber in Bewegung setzen würden, um ihre Ansprüche umzusetzen. Aber von Anderen zu verlangen, dass sie das für einen erledigen sollen, ist schon reichlich unerhört. Und dennoch schwebt dieses Anspruchsdenken in vielen Familien, Partnerschaften wie eine dunkle Wolke über dem Hausfrieden. Inhalt: Er war ein armer Fischer, einfach und bescheiden. Eines Tages saß er am Meer und angelte, als er einen großen Butt an Land zog. Der Butt redete ihn an und bat um sein Leben, da er doch eigentlich kein Fisch, sondern ein verwunschener Prinz sei. Da der Fischer sowieso keine sprechenden Fische töten wollte, ließ er ihn frei. Zuhause erzählte er seiner Frau Ilsebill von diesem Fang. Sie war der Meinung, dass der Fischer sich im Austausch für sein Leben vom Butt etwas wünschen sollte. Da beide in einer sehr armseligen Hütte („pissput“) hausten, wünschte sie sich eine größere Hütte aus Stein. Dem Mann war das gar nicht recht, aber er mochte sich wohl gegenüber seiner Frau nicht durchsetzen und ging hinunter zum Meer. Er rief den Butt mit folgenden Worten: „Manntje, Manntje Timpe te, Buttje, Buttje in der See. Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich gern will.“ Der Butt kam und erfüllte ihm den Wunsch seiner Frau. Zuhause fand er alles so vor, wie der Butt gesagt hatte. Doch Frau Ilsebill mochte sich nicht lange mit der schönen Hütte begnügen. Wo es eine Hütte gibt, ist ja auch ein Schloss möglich. Und als sie dies bekommen hatte, wollte sie erst König werden, dann Kaiser und Papst. All diese Wünsche erfüllte ihr der Butt. Zum Schluss wollte sie gar Gott selber werden und da versetzte der Butt sie zurück in ihre alte Hütte.Absurde Ansprüche belasten die Liebe: Ilsebill charakterisiert hervorragend die anspruchsvolle Frau, die mit überzogenen, ja geradezu absurden Forderungen ihren Mann drangsaliert. Sie schickt ihn vor, um sich ihre Wünsche erfüllen zu lassen, ohne dabei auf seine Bedürfnisse einzugehen. Es interessiert sie nicht, dass der Fischer Bedenken anmeldet und sie immer wieder bittet, sich mit dem Erreichten zufrieden zu geben. Sie treibt ihn gnadenlos an. Dramaturgie/ Künstlerische Leitung: Jasmin Rahimi-Laridjani Theater AG Leitung: Claudia Gottuk-Brede.

Mindestalter:

ab 9 Jahren (Empfehlung)

Dauer:

1 Stunde 30 Minuten (inkl. Pausen)