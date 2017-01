Podium 2

Auf der Flucht vor der Bischofsbrückener Mafia und den deutschen Gesetzeshütern ist Dr. Borg in Rom angekommen. Dumm nur, dass er dort mitten in der Höhle des Löwen landet … Wird es ihm einmal mehr in letzter Sekunde gelingen, der Todesgefahr zu entrinnen? Falls ja, wo soll das nur enden? Und wird er jemals die schöne Gräfin von Retzlow wiedersehen?