Der Froschkönig

In einem fernen Königreich: Der König will, dass seine Tochter endlich heiratet. Doch die Prinzessin kann sich für keinen Brautwerber entscheiden. Voller Unzufriedenheit wirft sie ihr Lieblingsspielzeug, eine goldene Kugel, in den Brunnen des Schlossparks. Verzweifelt überlegt die Prinzessin, wie sie ihre Kugel wiederbekommen könnte. Da taucht plötzlich im Brunnen ein Frosch auf, der ihr die Kugel zurückbringen will, wenn er ihr Begleiter sein darf. Sie verspricht in ihrer Not dem Frosch das „Blaue vom Himmel“. Doch nur widerwillig erfüllt sie seine Wünsche. Aber versprochen ist versprochen! Was dann passiert, hat keiner erwartet. Nimmt das Märchen ein gutes Ende? Ein lustiges Theaterstück sorgt für heitere Stimmung für die kleinen und die großen Zuschauer.