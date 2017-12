Der Froschkönig

Ab 4 Jahren. Garstig und schrecklich ist er, ein glatter glitschiger Frosch – und den soll sie küssen? Von Ihrem Teller essen, in ihrem Bett schlafen lassen? Nun gut, er hat der Prinzessin die liebste goldene Kugel gebracht? Na und? Soll ihn die Erde verschlingen! Aber Versprechen muss man halten, sagt der König. Der hat gut reden...

In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön; aber die jüngste war so schön, dass die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte, sooft sie ihr ins Gesicht schien. Eines Tages aber fiel der der Königstochter ihr liebstes Spielzeug, eine goldene Kugel, ins Wasser...Diese Veranstaltung hat keine Pause.