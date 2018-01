Schon unzählige Male waren die Schauspieler des Allgäuer Märchentheaters zu Gast in Bad Rappenau. Am Mittwoch, 28. Februar 2018, tritt das Ensemble mit Grimms Klassiker „Der Froschkönig“ im Kurhaus auf. Wer kennt es nicht, das Märchen vom grasgrünen Frosch, der hübschen und quirligen Königstochter, der goldenen Kugel, vom tollpatschigen König und der strengen Hofdame Zimperline. Mit einer märchenhaften phantasievollen Dekoration, wird das Stück von sieben Schauspielern aufgeführt. Garantiert werden eineinhalb Stunden Spaß und Unterhaltung für kleine und große Zuschauer bei der Reise in das Land der Märchen. Die Theateraufführung ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet.