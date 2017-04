In der Reihe: Jahreszeitenlesung – Frühling | Lesung | Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Franziska Gräfin zu Reventlow die Königin der Schwabinger Bohème und ständig pleite. In dem autobiographisch geprägten Briefroman weist sich die Protagonistin selbst in eine Nervenheilanstalt ein. Die Diagnose: Geldkomplex.