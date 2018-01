"Der Glöckner von Notre Dame" ab 18. Februar im Stage Apollo

× Erweitern Foto: Johan Persson/Disney Der Glöckner von Notre Dame

Im stilvollen Ambiente der Schlosskirche des Alten Schlosses schnupperten die Hauptdarsteller des Musicals »Der Glöckner von Notre Dame« Ende vergangenen Jahres im winterlichen Stuttgart erstmals schwäbische Bühnenluft – zunächst noch im kleinen Rahmen vor geladenen Gästen,

ab dem 18. Februar dann regelmäßig auf der großen Bühne des Stage Apollo Theaters. »Das Stück hat eine solche Kraft und berührt die Zuschauer ungewohnt tief, das ergreift auch uns auf der Bühne immer wieder aufs Neue. Dies gemeinsam mit dem Stuttgarter Publikum zu erleben, darauf freue ich mich schon sehr«, fiebert Musical-Star David Jakobs alias Quasimodo bereits bei der Vorab-Präsentation den kommenden Auftritten im Ländle entgegen. Der 34-jährige Folkwang-Absolvent spielte die Rolle bereits im Berliner Stage Theater des Westens und war in der Hamburger Musical-Uraufführung von »Das Wunder von Bern« als Bruno Lubanski zu sehen.Außerdem stand er bei Produktionen wie »Evita«, »Hair« oder »Jesus Christ Superstar« auf der Bühne.

Das Musical zeichnet sich durch einen tief berührenden, monumentalen Klang aus, der maßgeblich durch die Stimmen der Darsteller getragen wird. Dabei kann Esmeralda-Darstellerin Mercedest Csampai nicht nur stimmlich überzeugen, sondern geizt auch nicht mit optischen Reizen. Die Schwedin würde auch ohne Kostümierung jederzeit als feurige Zigeunerin durchgehen. In Deutschland war die 26-Jährige bereits in dem Musical »Tanz der Vampire« zu sehen. In Moskau stand sie bei den Produktionen »Phantom der Oper« und »Die kleine Meerjungfrau« auf der Bühne. Ergänzt wird das Ensemble um die ebenfalls erfahrenen Musical-Darsteller Felix Martin als Domprobst Frollo und Maximilian Mann als Hauptmann Phoebus.

Generell scheint die Vorfeude auf das neue Musical beim Stuttgarter Publikum derzeit groß zu sein: »Ich gehe davon aus, dass wir noch vor der Premiere fast 100.000 Tickets verkauft haben werden. Das wäre zum jetzigen Zeitpunkt ein herausragendes Ergebnis, das zeigt, wie sehr sich das Stuttgarter Publikum auf diese außergewöhnliche Show freut«, blickt auch Jürgen Marx, Stage Entertainment Area Director Süd/West, der bevorstehenden Premiere freudig entgegen.

Das große Interesse des Publikums führt Marx dabei auf das Zusammenwirken verschiedener Faktoren zurück, die die neue Show ausmachen: zum einen handle es sich bei dem neuen Musical um einen echten Klassiker, der auf der weltberühmten Romanvorlage von Victor Hugo und dem Animationsfilm von Disney basiere. »Zum anderen ist es die überwältigend-kraftvolle Musik von Oscar-Preisträger Alan Menken und Stephen Schwartz, die einen bei diesem monumentalen Meisterwerk in seinen Bann zieht und nicht mehr loslässt«, verweist Marx abschließend ebenfalls nochmals auf die musikalische Faszination des Musicals und seiner Darsteller. Andrej Meinzer

Der Glöckner von Notre Dame – Inhalt

Das Musical behandelt die ewig dramatisch-romantische Liebesgeschichte des buckeligen Glöckners Quasimodo. Der Ausgestoßene wächst im Glockenturm der Pariser Kathedrale Notre Dame auf – komplett abgeschirmt von der Außenwelt. Eines Tages lockt ihn jedoch ein Straßenfest auf den Platz vor die Kirche, wo er von der feiernden Menge zunächst bestaunt wird - um anschließend dann allerdings dennoch an den Pranger gestellt zu werden. Einzig Esmeralda hat Mitleid und befreit Quasimodo. Als sich der Zorn gegen sie richtet und sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden soll, bietet ihr Quasimodo Asyl im Kirchturm. Damit stellt er sich aber gegen seinen Ziehvater, den Domprobst Frollo. Eine Geschichte um Liebe, Hass und Leidenschaft entbrennt.

Disneys »Der Glöckner von Notre Dame«

ab dem 18. Februar 2018, Stage Apollo Theater, Stuttgart,

alle Termine: www.stage-entertainment.de