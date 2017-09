Der große Coup

In schnell geschnittenen Sequenzen, in rasanten Orts- und Perspektivwechseln spielen Samuel Kübler und Stefan Wiemers hochkonzentrierte Einbruchszenen, spannende Verfolgungsjagden, tragikomische Roadmovie-Szenen und Rettungsaktionen in letzter Sekunde. Ein Comic-Theaterstück im Spagat zwischen radikaler Reduktion und verspielter Übertreibung, gewürzt mit jeder Menge Slapstick Nichts für schwache Nerven…. „

...Exquisites Kopfkino – das gibt es nicht oft auf einer Bühne...“ (Marion Klötzer in der Badischen Zeitung).