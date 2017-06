Der grosse Trip - Wild

× Erweitern Wild

Cheryl Strayed fühlt sich völlig aus der Bahn geworfen. Nach dem Scheitern ihrer Ehe und dem Tod ihrer Mutter hat die junge Frau ihren Lebensweg verloren. Sie wurde dogensüchtig und alle ihre Freundschaften gingen in die Brüche. Deshalb beschließt sie, zur Selbstfindung ein Mal einen Weg in ihrem Leben konsequent bis zum Ende zu gehen, und zwar den fast 2000 Kilometer langen Pacific Crest Trail von der Mojave Wüste bis nach Oregon. Diese wahre Geschichte, die Cheryl Strayed in ihrem autobiografischen Bestseller erzählt, wird hier sehr einfühlsam und bewegend in Szene gesetzt. Nick Hornby hat das Drehbuch dazu geschrieben und dramaturgisch geschickt beginnt er damit, dass die Heldin am Anfang ihrer Wanderung alles falsch macht. Ihr Rucksack ist viel zu schwer, sie ist offensichtlich nicht körperlich fit für die Reise und ein emotionales Wrack. Aber als sie so in ihr Abenteuer eher stolpert als geht, gibt ihr Reese Witherspoon vom ersten Augenblick an einen kompromisslosen Lebenswillen. In berührenden Rückblenden wird Stück für Stück klar, wie speziell ihr Verhältnis zu ihrer Mutter war und wie sie mit der gleichen Intensität um sie getrauert hat, mit der sie nun ihre abenteuerliche Reise unternimmt. Es geschieht nichts Spektakuläres auf der Wanderung, aber Cheryl entwickelt sich auf eine faszinierende Weise auf diesem sowohl äußerlich wie auch innerlich existenziellen Trip.

Jean-Marc Vallée ist einer der Regisseure, die ihre Figuren sehr authentisch und lebensnah in Szene setzen können und Reese Witherspoon liefert in seinem Film eine oscarreife Leistung, weil sie völlig uneitel spielt und eine verblüffende Intimität zulässt. „Der große Trip – Wild“ ist ein kraftvoller, berührender und überwältigender Film über das Überwinden von Grenzen und die Chance auf einen Neuanfang am Ende des Weges.