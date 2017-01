Die Laienspieler der Sportfreunde Widdern zeigen uns am Samstag, 28. Januar 2017 und am Samstag, 4. Februar 2017 die schwäbische Komödie „Der Heckenkrieg“ in 3 Akten. Die beiden Veranstaltungen finden wie in jedem Jahr wieder in der Wilhelm-Frey-Halle statt. Beginn ist jeweils um 20.00 Uhr.